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Киевляне присоединились к мировому флэшмобу, спев из окон дома гимн Украины (видео)
Во время карантина в связи с пандемией коронавируса, жители Днепровского района Киева из окон и балконов своих квартир спели гимн Украины. Так они решили поддержать флешмоб, начатый гражданами европейских стран, которые тоже вынуждены соблюдать ограничения.
Видео опубликовано на канале YouTube.
В акции приняли участие жители «Комфорт Тауна», дома 13к. На ролике видно, как из окон выглядывают люди и начинают петь.
Под видео появились положительные комментарии, несмотря на нескольких ольгинских троллей, которые хотели испортить впечатление от видео.
Напомним, украинский исполнитель и продюсер Потап посвятил новую песню карантину из-за коронавируса. Так певец хотел сказать всем, что «все будет хорошо».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку шутливых песен о карантине.
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