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Украина

Киевляне присоединились к мировому флэшмобу, спев из окон дома гимн Украины (видео)

18:25 24 марта 2020 110
дом
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса, жители Днепровского района Киева из окон и балконов своих квартир спели гимн Украины. Так они решили поддержать флешмоб, начатый гражданами европейских стран, которые тоже вынуждены соблюдать ограничения.

Видео опубликовано на канале YouTube.

В акции приняли участие жители «Комфорт Тауна», дома 13к. На ролике видно, как из окон выглядывают люди и начинают петь.

Под видео появились положительные комментарии, несмотря на нескольких ольгинских троллей, которые хотели испортить впечатление от видео.

Напомним, украинский исполнитель и продюсер Потап посвятил новую песню карантину из-за коронавируса. Так певец хотел сказать всем, что «все будет хорошо».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку шутливых песен о карантине.

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