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В Киевской и Тернопольской областях подтверждены новые случаи COVID-19
В Тернопольской области, где на днях коронавирусом заболел священник, контактировавший с большим количеством прихожан, подтвердили еще два случая заражения COVID-19. А в Броварах Киевской области появилась первая инфицированная COVID-19.
На странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook сообщается, что коронавирус подтвердили у двух жителей Монастырыского района. Это 56-летний мужчина и 41-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Женщина находится в реанимационном отделении Монастырыской больницы.
В Киевской области заболела 21-летняя девушка. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы, сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.
По предварительным данным, девушка контактировала с иностранцами. Ее состояние средней тяжести.
Напомним, по состоянию на 12:00 24 марта в Украине было 97 подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом. Лидируют Киев и Черновицкая область.
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