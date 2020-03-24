Украина

В Киевской и Тернопольской областях подтверждены новые случаи COVID-19

В Тернопольской области, где на днях коронавирусом заболел священник, контактировавший с большим количеством прихожан, подтвердили еще два случая заражения COVID-19. А в Броварах Киевской области появилась первая инфицированная COVID-19.

На странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook сообщается, что коронавирус подтвердили у двух жителей Монастырыского района. Это 56-летний мужчина и 41-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Женщина находится в реанимационном отделении Монастырыской больницы.

В Киевской области заболела 21-летняя девушка. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы, сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

По предварительным данным, девушка контактировала с иностранцами. Ее состояние средней тяжести.

Напомним, по состоянию на 12:00 24 марта в Украине было 97 подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом. Лидируют Киев и Черновицкая область.



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