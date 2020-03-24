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В МВД высказались за введение комендантского часа в Киеве
Ограничительные меры, которые ввели в Киеве в связи с пандемией коронавируса, нужно еще усилить введением комендантского часа. Это поможет не допустить фактов мародерства в ночное время.
Такое мнение в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» высказал начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко.
«Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот здесь бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время», — сказал он.
Полицейский отметил, что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но и для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх.
При этом Крищенко отметил, что за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, что случается крайне редко.
Но в целом уровень преступности в столице остается прежним.
Напомним, ранее на ужесточении карантинных мер настаивал министр внутренних дел Арсен Аваков. А советник Авакова Иван Варченко предложил на время карантина сделать из Украины полицейское государство.
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