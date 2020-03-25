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В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус
В Днепре, где было принято решение остановить общественный транспорт с целью предотвращения распространения коронавируса, умер пациент, которого доставили в больницу с подозрением на COVID-19.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, сказано в информации ОГА.
«Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице № 21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось», — отметил Александр Бондаренко.
Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.
Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра.
Сейчас в Днепропетровской области два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно информации Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.
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