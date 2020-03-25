27.51 / 28.29 29.46 / 30.48
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

23:55 24 марта 2020 199
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Днепре, где было принято решение остановить общественный транспорт с целью предотвращения распространения коронавируса, умер пациент, которого доставили в больницу с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, сказано в информации ОГА.

«Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице № 21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось», — отметил Александр Бондаренко.

Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра.

Сейчас в Днепропетровской области два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно информации Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Коронавирус в Украине

В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер