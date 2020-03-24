27.46 / 28.33 29.36 / 30.44
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китай прекратит карантин в провинции Хубэй, с которой началась пандемия коронавируса

10:44 24 марта 2020 75
Провинция Хубэй в КНР
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 25 марта, в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса по миру, снимут ограничения на въезд и выезд, исключение составит город Ухань, сообщает «УНН».

Что же касается Уханя, то снятие карантина ожидается через две недели — 8 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 марта 2020 года в во всей провинции Хубэй впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом в течение суток.

А в начале марта в Ухане из-за нехватки больных закрыли первую больницу, в срочном порядке оборудованную для людей с COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Презентация платформы Сивохо

Тука рассказал, как Путин при помощи "активистов" уничтожает Украину

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Светлана Лобода

«Поролоновые» ягодицы Светланы Лободы взбудоражили сеть (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер