Мир

Китай прекратит карантин в провинции Хубэй, с которой началась пандемия коронавируса

В среду, 25 марта, в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса по миру, снимут ограничения на въезд и выезд, исключение составит город Ухань, сообщает «УНН».

Что же касается Уханя, то снятие карантина ожидается через две недели — 8 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 марта 2020 года в во всей провинции Хубэй впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом в течение суток.

А в начале марта в Ухане из-за нехватки больных закрыли первую больницу, в срочном порядке оборудованную для людей с COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter