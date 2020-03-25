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Доллар и евро пошли вниз после затяжного роста: сколько стоит валюта 25 марта
На 25 марта 2020 года Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,77 гривен за доллар, курс евро — на уровне 30,10 гривен. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар стал дешевле на 34 копейки, а евровалюта — на 10 копеек.
На черном рынке доллар можно продать по 27,95 гривен, купить — по 28,125 гривен. Евро торгуется в пределах — 29,800/30,200 гривен.
Украинские банки покупают- продают валюту по таким курсам:
Подробно о том, как пандемия повлияет на курс валют, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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