Кремль манипулирует пандемией коронавируса: ЕС предостерегли от снятия санкций с России

Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы со своим датским коллегой Йеппе Кофодом обратил внимание главы внешнеполитического ведомства Королевство Дания на попытки России, манипулируя пандемией коронавируса, добиться снятия санкций. Напомним, недавно о необходимости снятия санкций, в частности, заявлял председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев

«Это манипуляция, поскольку Евросоюз ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», — отметил Дмитрий Кулеба. В свою очередь Йеппе Кофод заверил украинского министра, что разделяет именно такой подход.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса. В частности, Дмитрий Кулеба попросил своего коллегу не применять визовые санкции в отношении украинцев, которые сейчас не могут выехать из Дании, пообещав, что Украина также будет содействовать датчанам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после отправки в Италию самолетов с военными медиками, которых Россия отправила для борьбы с коронавирусом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что в условиях пандемии и экономического кризиса какие-либо санкции выглядят «неразумно».

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