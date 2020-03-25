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На Тернопольщине рассказали о первой смерти от коронавируса
В Тернопольской области умер мужчина из Монастырского района, у которого
О смерти сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом, но МОЗ эту информацию пока не подтверждает.
«Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — говорится в сообщении.
Мужчина находился на лечении в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
Напомним, на сегодняшний день в Тернопольской области 6 случаев заражения COVID-19, среди которых врач-стоматолог и священник. С последним контактировали около 500 человек.
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