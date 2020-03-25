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Украина

На Тернопольщине рассказали о первой смерти от коронавируса

10:15 25 марта 2020 280
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Тернопольской области умер мужчина из Монастырского района, у которого 24.03.2020 подтвердили COVID-19.

О смерти сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом, но МОЗ эту информацию пока не подтверждает.

«Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — говорится в сообщении.

Мужчина находился на лечении в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Напомним, на сегодняшний день в Тернопольской области 6 случаев заражения COVID-19, среди которых врач-стоматолог и священник. С последним контактировали около 500 человек.

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