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В Киевской области
Он сообщил, что по адресу Тургеневская, 50А, где проживала женщина, проводится дезинфекция силами коммунальных служб.
Жильцов дома призвали две недели оставаться на самоизоляции. Передавать продукты и лекарства им будут волонтеры.
Известно, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил COVID-19.
Напомним, 12:00 24 марта 2020 года в Киевской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом из 97 по Украине.
Фото Лилии Музыки, «ФАКТЫ»
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