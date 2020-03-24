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Украина

В Ирпене под Киевом переполох из-за женщины, которая могла заразиться коронавирусом: видео с места событий

23:01 24 марта 2020 177
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киевской области 24.03.2020 выявили еще один случай заражения COVID-19 — в Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Александр Маркушин.

Он сообщил, что по адресу Тургеневская, 50А, где проживала женщина, проводится дезинфекция силами коммунальных служб.

Жильцов дома призвали две недели оставаться на самоизоляции. Передавать продукты и лекарства им будут волонтеры.

Известно, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил COVID-19.

Напомним, 12:00 24 марта 2020 года в Киевской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом из 97 по Украине.

Фото Лилии Музыки, «ФАКТЫ»

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