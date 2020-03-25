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Отступит ли коронавирус летом? Доктор Комаровский озвучил оптимистичный прогноз (видео)
Известный педиатр Евгений Комаровский, ранее рассказавший о том, что коронавирус 3−4 часа сохраняет активность в замкнутом пространстве, заявил, что COVID-19 менее активно распространялся в странах с более теплым и влажным климатом.
«Высокая температура дает шанс — ультрафиолет, меньше одежды, повышение температуры дверных ручек и других повехностей, интенсивнее воздухообмен — он тоже снижает опасность заболевания, поскольку открыты окна… В странах с большим количеством случаев — Италия, Иран, Южная Корея — на момент вспышки температура была от 3 до 10 градусов. А страны с более теплым и влажным климатом, например, Сингапур, Малайзия, Таиланд, продемонстрировали намного более низкие темпы роста», — сказал доктор Комаровский.
На видео с 17:22.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Комаровский советовал делать обеззараживание рук спиртосодержащими жидкостями, в которых спирта не менее 65 процентов — обычная водка в таких случаях не спасает от заражения.
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