27.65 / 28.32 29.58 / 30.51
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Хантавирус убил человека: как не подхватить опасную болезнь

12:47 25 марта 2020 172
Крысы
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Смертельный исход от заражения хантавирусом заставляет принимает меры предосторожности также от новой опасной болезни. Об этом сообщает «Апостроф».

Хантавирус передается от грызунов, поэтому необходимо максимально избегать контактов с ними. В помещениях следует закрыть все дыры или щели, которые могут пропустить грызунов, и установить ловушки.

Перед уборкой помещения необходимо проветривать его не менее 30 минут. Уборку выполнять в резиновых, латексных или виниловых перчатках. Область возможного заражения надо опрыскать дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды и дать впитаться в течение пяти минут. При уборке нельзя поднимать пыль. Для сбора помета — использовать бумажное полотенце. Также необходимо продезинфицировать все предметы, которые могли быть загрязнены грызунами.

Ранее сообщалось, что стали известны симптомы хантавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

военные и полицейские

Режим чрезвычайной ситуации готовятся ввести по всей Украине: раскрыты детали

Илья Рубинштейн (в центре)

В Москве скончался сценарист фильмов "Папа" и "Май" (фото)

Принц Чарльз

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

человек и мышь

В Китае первая смерть от хантавируса: что известно о новом заболевании

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер