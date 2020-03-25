Хантавирус убил человека: как не подхватить опасную болезнь

Здоровье и медицина

Смертельный исход от заражения хантавирусом заставляет принимает меры предосторожности также от новой опасной болезни. Об этом сообщает «Апостроф».

Хантавирус передается от грызунов, поэтому необходимо максимально избегать контактов с ними. В помещениях следует закрыть все дыры или щели, которые могут пропустить грызунов, и установить ловушки.

Перед уборкой помещения необходимо проветривать его не менее 30 минут. Уборку выполнять в резиновых, латексных или виниловых перчатках. Область возможного заражения надо опрыскать дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды и дать впитаться в течение пяти минут. При уборке нельзя поднимать пыль. Для сбора помета — использовать бумажное полотенце. Также необходимо продезинфицировать все предметы, которые могли быть загрязнены грызунами.

Ранее сообщалось, что стали известны симптомы хантавируса.

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