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Хантавирус убил человека: как не подхватить опасную болезнь
Смертельный исход от заражения хантавирусом заставляет принимает меры предосторожности также от новой опасной болезни. Об этом сообщает «Апостроф».
Хантавирус передается от грызунов, поэтому необходимо максимально избегать контактов с ними. В помещениях следует закрыть все дыры или щели, которые могут пропустить грызунов, и установить ловушки.
Перед уборкой помещения необходимо проветривать его не менее 30 минут. Уборку выполнять в резиновых, латексных или виниловых перчатках. Область возможного заражения надо опрыскать дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды и дать впитаться в течение пяти минут. При уборке нельзя поднимать пыль. Для сбора помета — использовать бумажное полотенце. Также необходимо продезинфицировать все предметы, которые могли быть загрязнены грызунами.
Ранее сообщалось, что стали известны симптомы хантавируса.
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