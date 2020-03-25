Здоровье и медицина

Первая смерть от хантавируса в Китае: ученые рассказали, стоит ли паниковать

Хантавирус, от которого в Китае недавно умер человек, крайне редко передается от человека к человеку. Об этом сообщает Korrespondent.net.

Ученый, специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк заявила, что существует вакцина от хантавируса. Само заболевание, по ее словам, появилось еще в середине прошлого века во время Корейской войны. При этом передача болезни от человека к человеку происходит крайне редко.

«Пожалуйста, не паникуйте, если вы не планируете есть крыс», — утверждает Шейк.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю считает маловероятным заражение других пассажиров автобуса, в котором умер мужчина, заболевший хантавирусом.

«В отличие от COVID-19 хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», — заявил Ян Чжаньцю. Передача может произойти через экскременты и кровь.

По его словам, распространенность хантавируса в городах очень низкая, он, в основном, встречается в сельской местности.

Ранее сообщалось, как уберечься от хантавируса.

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