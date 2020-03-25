В Днепре сессию горсовета проведут на... парковке (фото)

Украина

В Днепре сессию горсовета собираются провести на парковке возле здания мэрии, где уже на достаточном расстоянии расставили стулья и поставили стол для президиума. Напомним, что в стране ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

О днепровском ноу-хау пишет мэр города Борис Филатов, публикующий в социальных сетях вид из окна его кабинета на парковку.

«Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото — стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию», — пишет Борис Филатов и, обращаясь к народным депутатам Украины, предлагает им перенимать опыт: «Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным на 25 марта, в Украине коронавирус подтвердили у 113 человек, в том числе, и у двоих жителей Днепропетровской области.

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