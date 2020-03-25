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Украина

В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом, — Кличко

16:40 25 марта 2020 175
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 25 марта, в Киеве увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 — в Александровскую больницу госпитализированы еще три человека, общее количество заболевших в столице достигло 34 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, сославшись на данные Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины.

О заболевших известно, что все они недавно вернулись из-за рубежа. Это — мужчины в возрасте 31-го, 36-ти и 67-ми лет. Двое побывали в Израиле, еще один — в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также за минувшие сутки были выявлены первые заболевания коронавирусом в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Кстати, по информации «Депо», первый заболевшим в Луганской области — руководитель местной ячейки одной из партий, который встречался с нардепом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро среды, 25 марта, в Украине были подтверждены 113 случаев COVID-19.

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