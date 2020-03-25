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В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом, — Кличко
В среду, 25 марта, в Киеве увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 — в Александровскую больницу госпитализированы еще три человека, общее количество заболевших в столице достигло 34 человек.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, сославшись на данные Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины.
О заболевших известно, что все они недавно вернулись из-за рубежа. Это — мужчины в возрасте 31-го, 36-ти и 67-ми лет. Двое побывали в Израиле, еще один — в Объединенных Арабских Эмиратах.
Также за минувшие сутки были выявлены первые заболевания коронавирусом в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
Кстати, по информации «Депо», первый заболевшим в Луганской области — руководитель местной ячейки одной из партий, который встречался с нардепом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро среды, 25 марта, в Украине были подтверждены 113 случаев COVID-19.
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