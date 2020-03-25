"Дембель": Соломия Витвицкая после изоляции вышла на работу (фото)

Шоу-бизнес

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая две недели находилась на изоляции после поездки в Италию, вышла на работу. Этой новостью она поделилась в Instagram. Соломия говорит, что она здорова, после разрешения медиков может спокойно приступить к своим обязанностям. Витвицкая соблюдает правила карантина, надела маску и отправилась в офис на машине.

«Дембель. Мои 14 дней самоизоляции закончились. Постоянно была на связи с доктором, сегодня утром еще раз проконсультировалась. Температура в норме. Никаких симптомов нет», — сообщила Витвицкая.

Она добавила, что всем посетителям и сотрудникам телеканала «1+1» при входе делают температурный скрининг, везде стоят дезинфекторы.

«У меня 36.4. Всем здоровья! Поддерживайте друг друга — это сейчас очень важно», — написала Соломия.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Витвицкая рассказала почему во время карантина поехала в Италию и поделилась подродробностями увиденного там.

Также на самоизоляции после гастрольного тура по Франции и поездки в Таиланд находится известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Артистка призналась в интервью «ФАКТАМ», что сложнее всего в изоляции пережить разлуку с детьми.

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