27.67 / 28.32 29.60 / 30.51
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Дембель": Соломия Витвицкая после изоляции вышла на работу (фото)

17:18 25 марта 2020 121
Соломия Витвицкая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая две недели находилась на изоляции после поездки в Италию, вышла на работу. Этой новостью она поделилась в Instagram. Соломия говорит, что она здорова, после разрешения медиков может спокойно приступить к своим обязанностям. Витвицкая соблюдает правила карантина, надела маску и отправилась в офис на машине.

«Дембель. Мои 14 дней самоизоляции закончились. Постоянно была на связи с доктором, сегодня утром еще раз проконсультировалась. Температура в норме. Никаких симптомов нет», — сообщила Витвицкая.

Она добавила, что всем посетителям и сотрудникам телеканала «1+1» при входе делают температурный скрининг, везде стоят дезинфекторы.

«У меня 36.4. Всем здоровья! Поддерживайте друг друга — это сейчас очень важно», — написала Соломия.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Витвицкая рассказала почему во время карантина поехала в Италию и поделилась подродробностями увиденного там.

Также на самоизоляции после гастрольного тура по Франции и поездки в Таиланд находится известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Артистка призналась в интервью «ФАКТАМ», что сложнее всего в изоляции пережить разлуку с детьми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Киев&nbsp;— Знаменка

Под Киевом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП

Бокалы с вином

Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это (видео)

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

скорая помощь

В Одессе женщина с ребенком выпали с пятого этажа: открылись шокирующие подробности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер