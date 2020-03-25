- 17:40 Уже не 10 человек: Кабмин изменил лимит на число пассажиров в общественном транспорте
- 17:34 Правительство немедленно должно решить проблему выплат безработным, — Виталий Нестор
- 17:19 В Египте продезинфицировали пирамиды
- 17:18 "Дембель": Соломия Витвицкая после изоляции вышла на работу
- 16:53 УЕФА поздравил легенду «Динамо» с днем рождения, вспомнив его гол-красавец на Евро-1988
- 16:46 Мексиканец на карантине отправил в магазин чихуахуа с деньгами
- 16:41 "Спіймати Кайдаша": как звезды сериала переживают карантин и что постят в сети
- 16:40 В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом, — Кличко
- 16:39 Игрок «МЮ» исполнил странную мечту своей жены, надев золотистое платье
- 16:36 Путин на неделю отправил всю Россию на коронавирусные каникулы
- 16:26 В Одессе женщина с ребенком выпали с пятого этажа: открылись шокирующие подробности
- 16:22 Боевики "ДНР" заочно арестовали Порошенко по обвинению в убийстве "Моторолы"
"Дембель": Соломия Витвицкая после изоляции вышла на работу (фото)
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая две недели находилась на изоляции после поездки в Италию, вышла на работу. Этой новостью она поделилась в Instagram. Соломия говорит, что она здорова, после разрешения медиков может спокойно приступить к своим обязанностям. Витвицкая соблюдает правила карантина, надела маску и отправилась в офис на машине.
«Дембель. Мои 14 дней самоизоляции закончились. Постоянно была на связи с доктором, сегодня утром еще раз проконсультировалась. Температура в норме. Никаких симптомов нет», — сообщила Витвицкая.
Она добавила, что всем посетителям и сотрудникам телеканала «1+1» при входе делают температурный скрининг, везде стоят дезинфекторы.
«У меня 36.4. Всем здоровья! Поддерживайте друг друга — это сейчас очень важно», — написала Соломия.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Витвицкая рассказала почему во время карантина поехала в Италию и поделилась подродробностями увиденного там.
Также на самоизоляции после гастрольного тура по Франции и поездки в Таиланд находится известная балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Артистка призналась в интервью «ФАКТАМ», что сложнее всего в изоляции пережить разлуку с детьми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..