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Мир

В Египте продезинфицировали пирамиды (фото)

17:19 25 марта 2020 88
Пирамиды стерилизуют
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как в Италии ужесточают штрафы и выслеживают нарушителей карантина с вертолетов, в Египте в целях борьбы с распространением коронавируса продезинфицировали музеи и археологические объекты — в том числе знаменитые пирамиды в Гизе. Это было сделано по распоряжению Министерства туризма и древностей.

Как сообщает издание Egypt Independent, была обработана вся зона пирамид, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты.

Все музеи страны будут закрыты с 23 по 31 марта.

В Египте зарегистрировано более 400 случаев заражения COVID-19. 21 человек умер.

фото egyptindependent и Facebook

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин на неделю отправил всю Россию на коронавирусные каникулы.

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