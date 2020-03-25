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В Египте продезинфицировали пирамиды (фото)
В то время, как в Италии ужесточают штрафы и выслеживают нарушителей карантина с вертолетов, в Египте в целях борьбы с распространением коронавируса продезинфицировали музеи и археологические объекты — в том числе знаменитые пирамиды в Гизе. Это было сделано по распоряжению Министерства туризма и древностей.
Как сообщает издание Egypt Independent, была обработана вся зона пирамид, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты.
Все музеи страны будут закрыты с 23 по 31 марта.
В Египте зарегистрировано более 400 случаев заражения COVID-19. 21 человек умер.
фото egyptindependent и Facebook
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин на неделю отправил всю Россию на коронавирусные каникулы.
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