- 10:01 У одноклубника Малиновского и пяти футболистов «Портсмута» выявлен коронавирус
- 09:59 Кремль манипулирует пандемией коронавируса: ЕС предостерегли от снятия санкций с России
- 09:56 Моем руки, держим дистанцию, поддерживаем иммунитет: как украинцы борются с коронавирусом
- 09:55 Первый случай коронавируса в Тернополе: заболевший оказался врачом-стоматологом
- 09:52 София Ротару потеряла близкого человека
- 09:39 Пожар тушили водой из Днепра: в столичном Гидропарке сгорело кафе
- 09:38 В Италии ввели штрафы до 3000 евро за несоблюдение карантина: нарушителей выявляют с вертолетов
- 09:31 Минимум полгода абсолютного застоя: как карантин и коронавирус ударили по шоу-бизнесу
- 09:30 Наша жизнь изменится
- 09:28 Доллар и евро пошли вниз после затяжного роста: сколько стоит валюта 25 марта
- 09:12 Как правильно организовать самоизоляцию дома: советы от Ульяны Супрун
- 09:09 Мощное землетрясение в России: видео страшного происшествия попали в сеть
В Италии ввели штрафы до 3000 евро за несоблюдение карантина: нарушителей выявляют с вертолетов (видео)
Совет министров Италии ввел более жесткие меры в отношении нарушителей карантина. Как объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, утверждены штрафы в размере от 400 до 3000 евро. Об этом сообщает издание Giornale di Sicilia. Больше не будет никаких предупреждений — только штрафы, которые действуют для тех, кто не соблюдает ограничения на передвижение. Если же нарушение совершено с использованием транспортного средства, штраф может быть увеличен на треть.
За нарушителями следят с вертолетов. Водителей также останавливают для проверки патрульные полицейские.
Continuano i controlli anche da elicottero 1° #RepartoVolo oltre che da parte delle Volanti che verificano sulle strade di Roma le autodichiarazioni di chi si sposta nonostante le norme emanate per il contenimento del #COVIDー19 #essercisempre #iorestoacasa #grazieanomeditutti pic.twitter.com/0eJZQ2zJ5O— Polizia di Stato (@poliziadistato) March 24, 2020
Конте отметил, что правила соблюдает большая часть населения, и он гордится своими соотечественниками.
Controlli per emergenza #Covid_19 anche dall'alto.#RepartoVoloBari perlustra città di Brindisi e controlla che non ci siano assembramenti.— Polizia di Stato (@poliziadistato) March 22, 2020
È fondamentale restare a casa per fermare il contagio.
Al link modulo per giustificare spostamenti
➡https://t.co/WhQITbAcJy#iorestoacasa pic.twitter.com/QxJwhHntBm
Италия лидирует по числу жертв коронавируса в мире, обогнав Китай. Здесь умерли уже 6820 человек. Общее число инфицированных превышает 69 тысяч. Не исключено, что на самом деле эта цифра может быть в десять раз больше, так как тестирование проводится только людям с явно выраженными симптомами.
Сообщается, что Франция также привлекла к наблюдению за нарушителями карантина вертолеты и дроны. Так, вертолет уже мониторит парки столицы страны Парижа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Кипра изобрел оригинальный способ выгуливать собаку в условиях карантина — с помощью дрона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт