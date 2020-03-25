Мир

В Италии ввели штрафы до 3000 евро за несоблюдение карантина: нарушителей выявляют с вертолетов (видео)

Совет министров Италии ввел более жесткие меры в отношении нарушителей карантина. Как объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, утверждены штрафы в размере от 400 до 3000 евро. Об этом сообщает издание Giornale di Sicilia. Больше не будет никаких предупреждений — только штрафы, которые действуют для тех, кто не соблюдает ограничения на передвижение. Если же нарушение совершено с использованием транспортного средства, штраф может быть увеличен на треть.

За нарушителями следят с вертолетов. Водителей также останавливают для проверки патрульные полицейские.

Continuano i controlli anche da elicottero 1° #RepartoVolo oltre che da parte delle Volanti che verificano sulle strade di Roma le autodichiarazioni di chi si sposta nonostante le norme emanate per il contenimento del #COVIDー19 #essercisempre #iorestoacasa #grazieanomeditutti pic.twitter.com/0eJZQ2zJ5O — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 24, 2020

Конте отметил, что правила соблюдает большая часть населения, и он гордится своими соотечественниками.

Controlli per emergenza #Covid_19 anche dall'alto.#RepartoVoloBari perlustra città di Brindisi e controlla che non ci siano assembramenti.

È fondamentale restare a casa per fermare il contagio.

Al link modulo per giustificare spostamenti

➡https://t.co/WhQITbAcJy#iorestoacasa pic.twitter.com/QxJwhHntBm — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 22, 2020

Италия лидирует по числу жертв коронавируса в мире, обогнав Китай. Здесь умерли уже 6820 человек. Общее число инфицированных превышает 69 тысяч. Не исключено, что на самом деле эта цифра может быть в десять раз больше, так как тестирование проводится только людям с явно выраженными симптомами.

Сообщается, что Франция также привлекла к наблюдению за нарушителями карантина вертолеты и дроны. Так, вертолет уже мониторит парки столицы страны Парижа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Кипра изобрел оригинальный способ выгуливать собаку в условиях карантина — с помощью дрона.



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