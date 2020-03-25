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В Италии ввели штрафы до 3000 евро за несоблюдение карантина: нарушителей выявляют с вертолетов (видео)

9:38 25 марта 2020 159
Вид на город с вертолета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Совет министров Италии ввел более жесткие меры в отношении нарушителей карантина. Как объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, утверждены штрафы в размере от 400 до 3000 евро. Об этом сообщает издание Giornale di Sicilia. Больше не будет никаких предупреждений — только штрафы, которые действуют для тех, кто не соблюдает ограничения на передвижение. Если же нарушение совершено с использованием транспортного средства, штраф может быть увеличен на треть.

За нарушителями следят с вертолетов. Водителей также останавливают для проверки патрульные полицейские.

Конте отметил, что правила соблюдает большая часть населения, и он гордится своими соотечественниками. 

Италия лидирует по числу жертв коронавируса в мире, обогнав Китай. Здесь умерли уже 6820 человек. Общее число инфицированных превышает 69 тысяч. Не исключено, что на самом деле эта цифра может быть в десять раз больше, так как тестирование проводится только людям с явно выраженными симптомами.

Сообщается, что Франция также привлекла к наблюдению за нарушителями карантина вертолеты и дроны. Так, вертолет уже мониторит парки столицы страны Парижа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель Кипра изобрел оригинальный способ выгуливать собаку в условиях карантина — с помощью дрона.

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