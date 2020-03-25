Украина

В Тернополе запустили горячую линию для сообщений об уклоняющихся от самоизоляции

В Тернополе просят жителей сообщать о возможных случаях распространения коронавирусной инфекции. Ранее в городе COVID-19 заразился врач-стоматолог.

Как сообщает городской совет в своем Facebook, информировать просят в случаях, когда граждане вернулись из других стран или иного населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19, и умышленно избегают соответствующих мер самоизоляции.

Для этого специально действует «горячая линия», на которую можно позвонить со стационарных или мобильных телефонов. Сообщение также можно отправить через специальную онлайн-форму.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом заболел священник, который потенциально мог заразить сотни прихожан. Некоторое время болезнь не проявлялась, и священник в обычном режиме проводил службы в церкви, а также участвовал в погребальном обряде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter