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В Тернополе запустили горячую линию для сообщений об уклоняющихся от самоизоляции
В Тернополе просят жителей сообщать о возможных случаях распространения коронавирусной инфекции. Ранее в городе COVID-19 заразился врач-стоматолог.
Как сообщает городской совет в своем Facebook, информировать просят в случаях, когда граждане вернулись из других стран или иного населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19, и умышленно избегают соответствующих мер самоизоляции.
Для этого специально действует «горячая линия», на которую можно позвонить со стационарных или мобильных телефонов. Сообщение также можно отправить через специальную онлайн-форму.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом заболел священник, который потенциально мог заразить сотни прихожан. Некоторое время болезнь не проявлялась, и священник в обычном режиме проводил службы в церкви, а также участвовал в погребальном обряде.
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