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Сначала граница, потом выборы: у Зеленского рассказали, как планируют завершить войну на Донбассе
Руководство Украины намерено до выборов на оккупированной части Донбасса завершить войну и восстановить контроль над границей с Российской Федерацией. И помочь в этом должен «консультативный совет» с представителями ОРДЛО.
Такое мнение высказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Гордон.
«Мы собираемся закончить войну, восстановить суверенитет Украины, провести выборы местных властей по украинскому закону и восстановить украинскую власть, повесить украинские флаги на всех административных зданиях. И выйти на границу с Российской Федерацией, естественно. До проведения выборов», — рассказал Резников.
И в процессе переговоров, по его мнению, должны активно принимать участие украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, выходцы с Донбасса.
Они должны находиться за столом переговоров и участвовать, обсуждать свою будущую жизнь на своих землях. Потому что у них есть права на имущество, права жертв, права на справедливость, права на информацию. Именно в этом, пояснил вице-премьер, и заключается создания пресловутого консультационного совета.
«Все. Никакой крамолы, никакой „зрады“. Это демонополизация присутствия в Минске приглашенных из ОРДЛО. Там должны появиться украинцы, проживавшие на этих территориях до 2014 года. Они имеют право, чтобы их голос был услышан», — пояснил Резников.
К тому же согласно одному из пунктов Комплекса мер, контактная группа вправе создавать рабочие группы и подгруппы для осуществления своей деятельности. Сегодня таких групп четыре: безопасность, гуманитарка, социально-экономическая и политическая подгруппы.
При этом политическая подгруппа имеет спорное название, так как занимается по большей части юридическими вопросами. Ее задача — обсуждение законодательных актов, которые Украина должна принять.
Но в пункте № 11 Комплекса мер авторами Минских соглашений записано, что все правовые аспекты — изменение Конституции, принятие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — должны быть согласованы с представителями ОРДЛО.
«Шесть лет почему-то считалось, что представителями ОРДЛО могут быть только приглашенные с неподконтрольной территории. Возникает простой вопрос: а почему только они? А почему не люди, которые потеряли возможность жить в мирной Украине на территории ОРДЛО? Почему они не являются представителями ОРДЛО?» — вопрошает Резников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подписание в Минске главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком протокола об учреждении консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь определены как субъект, вызывало возмущение и протестные акции украинцев на Банковой.
Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что создание такого «совета» является прямой угрозой «минским соглашениям» и фактически выведет Кремль «за скобки» договоренностей.
А политолог Михаил Басараб в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил, что своим согласием на создание «совета» Украина фактически соглашается с установкой, что Россия не имеет отношения к войне на Восток.
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