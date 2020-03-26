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Коронавирус в Сумах: областной центр закроют для незарегистрированных граждан

11:25 26 марта 2020 366
Сумы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С четверга, 26 марта, в Сумах вводят дополнительные меры по предотвращению и распространения на территории области COVID-19 — въезд в город ограничат. Напомним, что на территории области умерла женщина, у которой заподозрили коронавирус.

На заседании исполкома горсовета Сум решили создать стационарные контрольно-пропускные пункты на въездах на территорию Сумской городской ОТО:

  • ул. Роменская (около разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 93);
  • ул. Белопольский путь (в районе дома № 38);
  • пр-т Курский (около перекрестка «пр-т Курский — ул. Брянская»);
  • ул. Барановская (на конечной остановке общественного транспорта);
  • ул. Харьковская (в районе разворотного кольца общественного транспорта);
  • ул. Г. Кондратьева (у дома № 189).

Дежурящие на КПП правоохранители будут спрашивать пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и работы, о последних визитах за границу и в другие области Украины, об известных им случаях контактов с лицами, у которых обнаружены признаки или подтвердилось заболевание COVID-19. Также на КПП будет осуществляться контроль температуры тела водителя и пассажиров, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

«Гражданам, которые въезжают или выезжают за пределы Сумской городской объединенной территориальной общины, рекомендуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции во время остановки транспорта на стационарных контрольно-пропускных пунктах», — говорится в решении городских властей.

Тем временем «Укринформ» сообщает, что в Сумской области зафиксирован еще один случай COVID-19. По словам заместителя городского головы Сум Максима Галицкого, заболела 49-летняя женщина, которая вернулась в Украину из Чехии 10 марта. «19 марта она обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус», — отметил Галицкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время карантина полицейские будут разыскивать людей, контактировавших с людьми, у которых заподозрили коронавирус, и разъяснять им важность самоизоляции.

Фото из Википедии.

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