Украина

Стало известно, в каком районе Киевской области больше всего зараженных коронавирусом

По состоянию на четверг, 26 марта, в Киевской области официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом, число инфицированных которым растет по всей Украине.

Центр общественного здоровья в Киевской области информирует, что все заболевшие — взрослые:

14 — в Обуховском р-не;

4 — в Киево-Святошинском р-не;

2 — в Броварах.

По одному заболевшему зафиксировано в городах Борисполь, Белая Церковь и Ирпень, пгт Ставище и Белоцерковском районе. Из них на стационарном лечении находятся 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) — 15.

Подозрение на заражение имеют 80 человек, из которых 25 — в Обуховском районе. Медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами.

Ранеt сообщалось, кто из известных украинских политиков инфицирован коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter