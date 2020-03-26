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Стало известно, в каком районе Киевской области больше всего зараженных коронавирусом
По состоянию на четверг, 26 марта, в Киевской области официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом, число инфицированных которым растет по всей Украине.
Центр общественного здоровья в Киевской области информирует, что все заболевшие — взрослые:
- 14 — в Обуховском р-не;
- 4 — в Киево-Святошинском р-не;
- 2 — в Броварах.
По одному заболевшему зафиксировано в городах Борисполь, Белая Церковь и Ирпень, пгт Ставище и Белоцерковском районе. Из них на стационарном лечении находятся 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) — 15.
Подозрение на заражение имеют 80 человек, из которых 25 — в Обуховском районе. Медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами.
Ранеt сообщалось, кто из известных украинских политиков инфицирован коронавирусом.
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