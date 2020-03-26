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Украина

Стало известно, в каком районе Киевской области больше всего зараженных коронавирусом

12:43 26 марта 2020 267
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на четверг, 26 марта, в Киевской области официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом, число инфицированных которым растет по всей Украине.

Центр общественного здоровья в Киевской области информирует, что все заболевшие — взрослые:

  • 14 — в Обуховском р-не;
  • 4 — в Киево-Святошинском р-не;
  • 2 — в Броварах.

По одному заболевшему зафиксировано в городах Борисполь, Белая Церковь и Ирпень, пгт Ставище и Белоцерковском районе. Из них на стационарном лечении находятся 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) — 15.

Подозрение на заражение имеют 80 человек, из которых 25 — в Обуховском районе. Медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами.

Ранеt сообщалось, кто из известных украинских политиков инфицирован коронавирусом.

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