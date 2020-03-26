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Украина

Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 40: среди заболевших есть военный

12:42 26 марта 2020 163
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве по состоянию на утро 26 марта выявлены еще шестеро заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в столице достигло 40.

Среди новых заболевших одна женщина 35 лет и пятеро мужчин 28−70 лет. Самый старший пациент — 70-летний военный пенсионер — находится в госпитале. Четверо заболевших приняты в Александровскую больницу. Один находится дома, лечится в режиме самоизоляции.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, лабораторному центру в Киеве предстоит проверить анализы еще около 30 лиц с симптомами заболевания.

Напомним, среди регионов Украины, наиболее сильно охваченных коронавирусной инфекцией, печальное лидерство сохраняют Киев и Черновицкая область. «ФАКТЫ» оперативно следят за новыми случаями заболевания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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