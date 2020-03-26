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Тернопольских врачей после работы с зараженными коронавирусом будут отправлять на самоизоляцию
В Тернопольской области, где увеличивается количество пациентов с коронавирусом COVID-19, решили отправлять работающих с ними врачей на самоизоляцию.
По словам начальника управления здравоохранения Тернопольской областной администрации Владимира Богайчука, срок такой изоляции установлен в 14 дней.
В перспективе с увеличением количества больных, для реализации такой формулы в клиниках могут задействовать врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, а также сотрудников медицинского университета.
На данный момент в регионе насчитывается шестеро заболевших коронавирусом медиков (все они — сотрудники Монастыриской больницы), из которых искусственная вентиляция легких понадобилась только одному. Состояние остальных медработников больницы оценивается как стабильное.
Напомним, в Тернополе призывают местных жителей сообщать о тех, кто уклоняется от обсервации, на специальную «горячую линию».
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