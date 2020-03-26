Общество и люди

Вместо тусовок — посиделки в узком кругу: известный писатель рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса

Такое испытание для всего мира, как пандемия коронавируса, может увеличить ценность человеческой дружбы. Об этом писатель Андрей Курков сказал в интервью «ФАКТАМ» в рамках спецпроекта «Мир после пандемии».

«В прошлое уйдет популярность больших тусовок. В цене будут маленькие сообщества, состоящие из действительно близких людей, которые готовы пережидать трудные времена и бороться вместе. Это люди, которые не боятся получить вирус друг от друга, но опасаются подхватить его от всех остальных. Маленькие „крепости“ человеческого общения станут тенденцией следующего десятилетия. Очень осторожно люди будут относиться к приобретению новых знакомых», — говорит Андрей Курков.

По его словам, изменится много — от отношения к праздникам до моды на одежду, в которой будет преобладать строгость.

Ранее сообщалось, что карантин — лучшее время для наведения порядка в доме.

Фото: meest-online.com



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