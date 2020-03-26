Время избавляться от хлама: семь шагов наведения порядка в доме

Общество и люди

Карантин в связи с пандемией коронавируса внес коррективы в жизнь каждого. Психологи советуют использовать неожиданно появившееся время с пользой. Например, прочитать книги, на которые раньше не хватало времени. Научиться печь или готовить суши или начать учить иностранный язык. Одним словом, сделать то, до чего раньше не доходили руки. Одно из таких важных и полезных дел — уборка. Психологами доказано, что уборка способна снизить уровень тревоги и стресса и отвлечь от навязчивых мыслей. Это своего рода медитация. А чистый и красивый дом подарит ощущение уюта, что сейчас особенно важно. «ФАКТЫ» подготовили несколько советов по поводу того, как за время карантина привести дом в порядок.

1. Определите «больные места» в доме. Например, шкафчик в прихожей, в который вы кладете то, что некуда положить. Или ящик в комоде, в котором оказывается все, что вы уже давно не используете. Можно даже составить список таких проблемных мест — чтобы заранее оценить объем предстоящей работы и рассчитать свои время и силы.

2. Избавьтесь от хлама. Безжалостно и решительно. «У нас четырехкомнатная квартира. Дети разъехались и с тех пор все что, как нам казалось, некуда положить, мы отправляли в одну комнату. И в какой-то момент нам уже было страшно в нее зайти, — рассказала „ФАКТАМ“ киевлянка Мария. — Чего там только не было: коробки из-под обуви и техники, старые мобильные телефоны, видеокассеты… Даже ключи от квартиры, которую мы давно продали. Мы с мужем несколько лет не решались навести там порядок, а хлама становилось все больше. Когда я наконец решила его разобрать, у меня на это ушло две недели. Сначала ничего не получалось — я не решалась выбрасывать вещи, с которыми у меня были связаны те или иные воспоминания. Но когда я все-таки это сделала, и выбросила 12 мешков с хламом, мне неожиданно стало очень легко — как будто очистила не только комнату, а и свою жизнь».

«В числе негативных последствий накопительства ученые называют рассеянность, тревогу, чувство вины, стыд и фрустрацию. Хлам препятствует расслаблению и мешает творчеству. Хлам — это плохо! Расхламление может стать для вас удивительным терапевтическим опытом» — утверждает шведский автор известного блога о дизайне интерьеров Ники Брантмарк. А известный консультант по наведению порядка в доме японка Мари Кондо говорит, что вещи, которые отслужили свое и уже не понадобятся вам в дальнейшей жизни, нужно благодарить — так будет легче с ними расстаться.

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3. Складывайте вещи так, чтобы потом легко их находить. Раз уж мы вспомнили о Мари Кондо, то один из ее методов уборки — складывать одежду не горизонтально, а вертикально. Это касается как свитеров, так и носков. Если хранить одежду вертикально, не придется долго искать нужный предмет. А доставая одну вещь, вы не помнете все остальные.

Попробуйте складывать вещи вертикально

4. Разберите гардероб. Вспомните, когда вы последний раз надевали этот джемпер. Неделю назад? Или год назад? Если вариант ответа второй, стоит задуматься, нужна ли эта вещь в принципе. При этом вовсе необязательно нести вещи на мусорку — есть множество других вариантов. Можно отдать на благотворительность, а можно попробовать продать через специальные интернет-платформы. После окончания карантина можно отнести вещи в комиссионку или отдать на переработку. Например, магазины одного известного шведского бренда принимают на переработку вещи в любом состоянии, и еще и дают за это скидку на следующую покупку.

5. Не пытайтесь сделать все за один день. У вас все равно не получится. А начать несколько дел одновременно и не закончить их чревато лишь дополнительным стрессом.

«Я стараюсь не убирать весь дом за один раз, — говорит Бекки Рапинчук, писательница и ведущая блога Clean Mama. — Я обнаружила, что уборка с распределением работы на несколько дней, неделю или месяц куда более продуктивна и позволяет держать дом в чистоте постоянно, нежели попытка убрать все за уик-энд, когда вы просто уже не выдерживаете, или перед приходом гостей». Помогает также составление графика выполнения различных задач. Рапинчук рекомендует начать с протирания различных поверхностей, разборки беспорядка и уборки постелей. Когда с этим покончено, все остальное можно распределить по дням. Например, понедельник — день ванной. Вторник — «пыльный день», то есть убираем пыль. Среда — уборка пылесосом. Четверг — моем полы. Пятница — доводим до конца то, что не успели сделать за предыдущие дни. Суббота — день простыней и полотенец и.т.д."

6. Закончилось моющее средство? Сделайте его сами. Основательница американской клининговой компании Clean my Space Мелисса Мейкер говорит, что если вдруг у вас обнаружилась нехватка средств для уборки по дому, наверняка под рукой окажутся нужные ингредиенты. Чтобы сделать дезинфицирующее моющее средство, возьмите чашку воды и смешайте ее с таким же количеством крепкого алкоголя (можно добавить туда около 20−30 капель масла лаванды или чайного дерева, это усилит антибактериальные свойства). Для мытья стекол смешайте равные части уксуса и средства для мытья посуды. Будет работать как заводские средства для стекол. Оно не только уберет грязь и жир, но убьет запахи и не оставит потеков.

7. Делайте фотографии «до» и «после». Ничто не помогает добиться лучших результатов, как сравнение до и после. Сделайте несколько снимков беспорядка до начала уборки, а потом посмотрите на них, когда все сделано. Это непременно доставит вам удовольствие, и станет ясно, что вы заслужили похвалу. Отправьте эти фотографии родным или друзьям. Можно даже снять эффектное видео для TikTok.



Чем еще можно заняться во время карантина, читайте в «ФАКТАХ». Также «ФАКТЫ» рассказывали, чем занять ребенка во время карантина и как при этом самим родителям не сойти с ума.

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