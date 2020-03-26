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Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
Известный российский писатель Борис Акунин, уже давно уехавший из России и рассказывавший, что его пытается преследовать Следственный комитет РФ, сообщил, что заболел COVID-19.
«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал он на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Акунин называл российского президента Владимира Путина слабым правителем и сравнивал его с боязливыми императорами.
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