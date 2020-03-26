Здоровье и медицина

Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 47, среди заразившихся есть ребенок, — Кличко

В четверг, 26 марта, в Киеве еще у семерых жителей диагностировали коронавирус, число инфицированных которым растет по всей Украине.

Как сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в своем Facebook, всего коронавирус обнаружен у 47 человек.

26 марта «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» лабораторно подтвердил еще 7 случаев заболевания коронавирусом. В их числе 4 женщины возрастом от 22 до 39 лет, двое мужчин 48 и 62 лет, а также десятилетний мальчик.

Двое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы. Пятеро больных находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета решили, что во время карантина они будут проводить сессии онлайн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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