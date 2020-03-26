Украина

Киевсовет уходит в интернет: депутаты решили, как будут работать на карантине

Киевсовет решил проводить сессионные заседания и заседания комиссий в режиме онлайн. Напомним, в столице с 25 марта усилили карантинный режим.

Решение, которое депутаты приняли на внеочередном заседании 26 марта, будет действовать до конца действия режима чрезвычайной ситуации в столице, сообщает Официальный портал Киева.

«Мы сможем работать и сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы», — прокомментировал решение городской голова Виталий Кличко.

Как сообщали «ФАКТЫ», заседание бюджетной комиссии Киевсовета 25 марта состоялось во дворе здания мэрии, а в Днепре сессию горсовета провели на парковке.



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