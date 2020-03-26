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Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда "Рига — Киев" таки нашли больного COVID-19

22:56 26 марта 2020 232
Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда «Рига&nbsp;— Киев» таки нашли больного COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Медики подтвердили диагноз COVID-19 у одного из пассажиров поезда, прибывшего в Киев из Риги 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

В связи с этим вагоны подвергли дополнительной дезинфекции.

«Для недопущения распространения инфекционных заболеваний, спасатели в городе Киеве провели дезинфекционные мероприятия в поезде „Рига-Киев“… Необходимость проведения обеззараживания обусловлена тем, что, сегодня, 26 марта, подтвердился», — говорится в сообщении МВД.

Обеззараживание вагона

Также была проведена санитарная обработка места проживания (подъезд дома и придомовая территория) еще одного гражданина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Обработка придомовой территории

Напомним, поезд сообщением Рига-Киев оставался на перроне столичного железнодорожного вокзала с 15:45 до 20:30, сам вокзал при этом был оцеплен полицией.

К слову, уже известно, к каким уловкам прибегают некоторые украинцы, которые въезжают в страну, чтобы обмануть температурный скрининг.

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Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда «Рига&nbsp;— Киев» таки нашли больного COVID-19

Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда "Рига — Киев" таки нашли больного COVID-19

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