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Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей
В латиноамериканской стране Перу местные жители начали настоящую охоту на летучих мышей, которые, по их мнению, распространяют опасный коронавирус. Даже несмотря на доводы властей о том, что геном SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, — «натуральный», они винят во всем именно летучих мышей.
Обэтомпишет National Geographic.
Сотрудникам Национальной службы диких лесов и фауны (SERFOR) удалось спасти около 200 летучих мышей, которых крестьяне в северном регионе Кахамарка поймали и намеревались сжечь. Животных изъяли и выпустили в пещере далеко от поселения.
В SERFOR пытаются объяснить крестьянам, что летучие мыши могут быть полезны для человека, поскольку 70% видов этих животных питаются насекомыми, в том числе вредными для сельского хозяйства, а также распространителями вируса денге и других заболеваний.
«Мы не должны искажать ситуацию из-за пандемии. Летучие мыши не являются нашими врагами», — говорится в заявлении SERFOR.
В организации посоветовали не употреблять в пищу мясо летучих мышей, а также других диких животных.
Издание напоминает, что в ученом сообществе считается общепризнанным факт, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей, но через промежуточного хозяина. Таковым мог быть, по разным версиям, змея или панголин.
В Перу на 26 марта было выявлено 480 случаев инфицирования COVID-19, погибло 9 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае обнаружена новая инфекция, получившая название «хантавируса». Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху. По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.
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