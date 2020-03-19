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Продукт естественного отбора: ученые выяснили происхождение коронавируса
Ученые расшифровали геном SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что новый коронавирус, который вызвал пандемию COVID-19, — «натуральный». Об этом сообщает ЛІГА.Новости.
Ученые проанализировали нуклеотиды, и рецептор-связывающий домен (RBD). Установлено, что RBD-часть SARS-CoV эволюционировала и теперь эффективно связывается с рецептором ACE2, находящимся на человеческих клетках. Ученые пришли к выводу, что это явный продукт естественного отбора, а не результат генной инженерии.
Свидетельство эволюции подтверждается и данными об общей молекулярной структуре SARS-CoV-2.
«Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристиан Андерсен.
Ранее сообщалось, что появилась информация о первых в мире людях, которым сделали «прививки от коронавируса».
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