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Здоровье и медицина

Продукт естественного отбора: ученые выяснили происхождение коронавируса

9:33 19 марта 2020 520
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Ученые расшифровали геном SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что новый коронавирус, который вызвал пандемию COVID-19, — «натуральный». Об этом сообщает ЛІГА.Новости.

Ученые проанализировали нуклеотиды, и рецептор-связывающий домен (RBD). Установлено, что RBD-часть SARS-CoV эволюционировала и теперь эффективно связывается с рецептором ACE2, находящимся на человеческих клетках. Ученые пришли к выводу, что это явный продукт естественного отбора, а не результат генной инженерии.

Свидетельство эволюции подтверждается и данными об общей молекулярной структуре SARS-CoV-2.

«Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристиан Андерсен.

Ранее сообщалось, что появилась информация о первых в мире людях, которым сделали «прививки от коронавируса».

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