Мир

Нарушил карантин и поплатился: в Африке мужчина сбежал на рыбалку и был съеден кровожадным крокодилом

В далекой африканской стране Руанде также бушует пандемия коронавируса и местным жителям предписано находиться в своих домах, ни в коем случае не покидая их.

Страна с населением более 12 миллионов человек находится на двухнедельном карантине. В Руанде закрыты различные предприятия, запрещены поездки между городами и районами, запрещен выход из дома без крайней необходимости.

К чему приводит нарушение запрета, рассказала Элис Кайиттеси, мэр акарере (района) Камоний в Южной провинции страны. Слова чиновницы приводит Daily News.

«Он нарушил правила карантина, оставил деревню и вышел к реке Нябаронго, хотя всех предупреждали о таящейся опасности. К сожалению, мужчина стал одним из очень немногих людей, которые не сотрудничают с властями, чтобы остановить вирус», — сказала она.

На берегу реки были обнаружены остатки одежды местного жителя и следы крокодила, которые вели к воде.

По словам Элис, крокодилы довольно часто нападают на людей: ежегодно фиксируется несколько сотен таких случаев, от трети до половины смертельных, в зависимости от вида рептилии. Многие из случаев происходят в небольших общинах, поэтому не освещаются широко в прессе и на ТВ.

Нападения участились в связи с тем, что жители не ходят на работу и решают посвящать свободное время рыбной ловле. Которая часто заканчивается весьма печально.

«Поэтому стоит крепко подумать о том, придерживаться ли правил карантина, или ходить в одиночку на реку», — говорит госпожа мэр.

По официальным данным, в Руанде выявлен 41 случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано.

Ранее «ФАКТЫ» приводили свежие данные по распространению пандемии COVID-19 в мире. Речь, в частности, шла о том, что число инфицированных уже перевалило за полмиллиона и составляет 519 тысяч 766 человек. За сутки было выявлено 48 тысяч 798 новых случаев. За время пандемии скончались уже 23 тысячи 586 человек. Уровень смертности остается в пределах 16%. Активными являются 372 тысячи 884 случая заражения.

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