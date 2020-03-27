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Пока что тепло: синоптики озвучили оптимистичный прогноз на выходные

7:27 27 марта 2020 78
Пока что тепло: синоптики озвучили оптимистичный прогноз на выходные
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Синоптики Украинского Гидрометцентра подтвердили прогноз о существенном потеплении, которое ожидается на всей территории Украины 27−29 марта.

Дневная температура воздуха 27 марта будет колебаться в диапазоне 11−15 градусов тепла, при этом холоднее всего будет в Черниговской (+11 градусов), а теплее всего — в Херсонской области и Закарпатье (там столбики термометров поднимутся до отметки +17 градусов).

В Киеве сохранится малооблачная погода, температура воздуха днем — 12−14 градусов с отметкой «плюс», в ночь на 28 марта — 2−4 градуса. Ветер восточный, скорость — 5−10 метров в секунду.

Прогноз на 27 марта

В субботу, 28 марта, снова потеплеет — на севере Украины ожидается до +15 градусов, а в Николаевской — до +17. Осадки также маловероятны.

Прогноз на 28 марта

С переходом на «летнее время» 29 марта на территории страны ожидается + 10 + 17 градусов. Облачность усилится, а во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях ожидается незначительный дождь.

В Киеве воскресенье будет теплым, температура воздуха днем составит 13−15 градусов выше нуля, однако ветер уже изменит свое направление, и в понедельник, 30 марта, всю территорию нашей страны накроет новая волна похолодания.

Прогноз на 29 марта

Напомним, согласно прогнозам народных синоптиков, конец марта принесет в Украину похолодание, а потепление придет в Украину только на экваторе первой декады мая.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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