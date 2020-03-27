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Мэры итальянских городов матом призывают граждан соблюдать карантин (вирусное видео)
В Италии, которая в Европе лидирует по количеству заболевших COVID-19 и умерших от коронавируса, мэры городов в глубоко нецензурной форме обратились к гражданам, призывая их соблюдать карантин.
«Во всем мире от коронавируса умерли уже почти 20 тысяч человек, и почти 7 тысяч из них — в Италии. Но отдельным итальянцам по-прежнему не сидится дома», — говорится в комментарии к видео, которое в сети выложило «Настоящее время».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», итальянские власти решили штрафовать нарушителей карантина на крупные суммы — до 3 тысяч евро. Тех, кто не остается дома на карантине, в частности, выслеживают и при помощи вертолетов.
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