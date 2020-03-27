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Дантес признался, чем его раздражает Дорофеева
Муж популярной певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, привыкший з звездному статусу супруги и не скрывающий, что является подкаблучником, раскрыл подробности семейной жизни. Он говорит, что их отношения с Додо не идеальны, но не устает признаваться супруге в любви.
Владимир говорит, что есть вещи, которые его раздражают. Например то, что Надя не готовит для него завтрак. Обычно Дантес готовит для себя и жены, а она еще не всегда ест, что заставляет нервничать заботливого мужа.
«Иногда бывает, что начинаю ворчать: „Могла бы чего приготовить“. Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть, — говорит Дантес и добавляет, что несмотря ни на что, он очень любит свою супругу, — у нас настолько сильные чувства, что никто не будет терять этого», — сказал Дантес в комментарии программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Сейчас Дорофеева и Дантес находятся на карантине в своем загородном доме. Они пригласили на этот период друзей. Надя выпускает свой влог, показывая карантинные будни и делится советами, какие фильмы и сериалы смотреть.
Напомним, Надя Дорофеева больше не является солисткой группы «Время и Стекло», они с Позитивом объявили о распаде дуэта.
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Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!