Шоу-бизнес

Максим Галкин и другие: стало известно, кто из российских звезд мог потенциально заразиться COVID-19

Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, 19 марта ходил на съемки шоу к Андрею Малахову и мог заразить гостей.

Об этом пишет Лента.ru.

Источники издания утверждают, что съёмки состоялись, когда артист уже был инфицирован. Речь идёт о программе, которая вышла в эфир 21 марта, а уже 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке.

В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.

Напомним, что Лещенко мог подхватить коронавирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

Еще одним неприятным сюрпризом для представителей российского шоу-биза стала госпитализация народного артиста России Игоря Николаева.

В числе потенциальных людей, с которыми он общался в последнее время, не менее яркие имена, их приводит Telegram-канал «НеМалахов».

«Если „корона“ у Николаева окончательно подтвердится, в группе риска окажутся Юрий Антонов, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Максим Галкин и другие звёзды, которые на днях пересекались с „дельфином“ на съемках шоу „Сегодня вечером“. Ребята, маховик запущен», — сказано в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «подхватить» коронавирус мог и президент РФ Владимир Путин — на днях выявлены люди, с которыми он мог потенциально контактировать, и у которых впоследствии выявили опасную заразу.

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