- 10:58 В Одессе ночью произошел крупный пожар в многоэтажке: фото с места событий
- 10:53 Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
- 10:50 Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса
- 10:48 Тысячи людей пытаются срочно попасть в Украину из Польши: видео с пункта пропуска
- 10:35 Ученый из Гарварда предсказал, что пандемия коронавируса может продлиться 12-18 месяцев
- 10:27 Седан оставила Зинченко одного на карантине в Англии
- 10:23 В Ровенской области сразу 9 случаев заражения коронавирусом, умерла женщина
- 10:21 Стало легче: медики рассказали о состоянии Льва Лещенко
- 10:20 Пневмония или коронавирус? В Украине в 11 раз выросло число респираторных инфекций
- 10:09 Законно ли во время карантина отправлять людей в отпуск за свой счет: мнение юриста
- 10:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:06 На карантине: Анджелина Джоли будит детей рано утром и заставляет учиться
Стало легче: медики рассказали о состоянии Льва Лещенко
78-летний российский певец Лев Лещенко лечится от коронавируса в Коммунарской больнице в Москве. За здоровье артиста переживают тысячи поклонников. В сети появились тревожные новости о том, что Лев Валерьянович переведен в реанимацию, якобы у него начался отек легких.
О состоянии Лещенко официально рассказали медики. Они опровергли слухи об ухудшении состояния народного артиста РСФСР.
«Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке», — говорят представители Минздрава РФ. Состояние артиста называют тяжелым, но стабильным.
Напомним, Лев Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы с подозрением на коронавирус после возвращения из Америки. У артиста двухстороннее воспаление легких, ему понадобилась искусственная вентиляция легких.
Вслед за Лещенко в больницу с подозрением на коронавирус попал певец Игорь Николаев. Вместе они гуляли, на дне рождения Аллы Крутой. Теперь в российском шоу-бизнесе переполох, каждый из звездной компании мог подхватить вирус от Лещенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».