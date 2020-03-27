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Стало легче: медики рассказали о состоянии Льва Лещенко

10:21 27 марта 2020 424
Лев Лещенко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

78-летний российский певец Лев Лещенко лечится от коронавируса в Коммунарской больнице в Москве. За здоровье артиста переживают тысячи поклонников. В сети появились тревожные новости о том, что Лев Валерьянович переведен в реанимацию, якобы у него начался отек легких.

О состоянии Лещенко официально рассказали медики. Они опровергли слухи об ухудшении состояния народного артиста РСФСР.

«Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке», — говорят представители Минздрава РФ. Состояние артиста называют тяжелым, но стабильным.

Напомним, Лев Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы с подозрением на коронавирус после возвращения из Америки. У артиста двухстороннее воспаление легких, ему понадобилась искусственная вентиляция легких.

Вслед за Лещенко в больницу с подозрением на коронавирус попал певец Игорь Николаев. Вместе они гуляли, на дне рождения Аллы Крутой. Теперь в российском шоу-бизнесе переполох, каждый из звездной компании мог подхватить вирус от Лещенко.

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