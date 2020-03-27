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Украина

Путешествовать будут чаще: появился неожиданный прогноз о жизни после пандемии коронавируса

11:25 27 марта 2020 27
Самолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как страны откроют границы, закрытые, в том числе и Украиной, из-за пандемии коронавируса, люди станут активнее путешествовать по миру, чем до ее начала.

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный украинский писатель Андрей Курков в рамках спецпроекта «Мир после пандемии». «Будут даже больше, опасаясь, что следующая пандемия может забрать у них эту возможность», — сказал писатель.

Полный текст интервью Андрея Куркова о том, каким может стать мир после коронавируса и как изменятся люди, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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