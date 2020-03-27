Украина

Как вернуться в Украину после 27 марта: украинцам дали разъяснение

Министерство иностранных дел обнародовало рекомендации украинцам, которые «застряли» за границей и не смогут вернуться в страну до закрытия ее границ. Напомним, вечером 27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубеж.

В частности, дипломаты заверили, что границу Украины можно будет пересечь пешком или на автомобиле.

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу «Защита». С ее помощью правительство Украины будет помогать с возвращением домой, когда в стране нынешнего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также «при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину».

Посольства и консульства во всем мире обязаны:

решать вопрос просроченных документов/виз украинцев;

сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев;

оперативно сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;

решать вопрос временного размещения для граждан, не имеющих средств для проживания.

Для обеспечения коммуникации с согражданами в МИД обещают создать специальные сообщества и каналы в социальных сетях и мессенджерах с рабочим названием «Защита в (название города/страны)».



Напомним, в сети показали очереди на границе с Польшей, в которые выстроились желающие вернуться на родину украинцы.

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