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Как вернуться в Украину после 27 марта: украинцам дали разъяснение
Министерство иностранных дел обнародовало рекомендации украинцам, которые «застряли» за границей и не смогут вернуться в страну до закрытия ее границ. Напомним, вечером 27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубеж.
В частности, дипломаты заверили, что границу Украины можно будет пересечь пешком или на автомобиле.
Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу «Защита». С ее помощью правительство Украины будет помогать с возвращением домой, когда в стране нынешнего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также «при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину».
Посольства и консульства во всем мире обязаны:
- решать вопрос просроченных документов/виз украинцев;
- сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев;
- оперативно сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
- решать вопрос временного размещения для граждан, не имеющих средств для проживания.
Для обеспечения коммуникации с согражданами в МИД обещают создать специальные сообщества и каналы в социальных сетях и мессенджерах с рабочим названием «Защита в (название города/страны)».
Напомним, в сети показали очереди на границе с Польшей, в которые выстроились желающие вернуться на родину украинцы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.