Тысячи людей пытаются срочно попасть в Украину из Польши: видео с пункта пропуска

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Анонсированное полное закрытие границ Украины уже вечером 27 марта,
Его автор, журналист Александр Крыжанивский, отмечает, что по состоянию на утро 27 марта там было сосредоточено 5−10 тысяч человек.
«Ночью еще пускали группы по 20 человек. Потом вообще по 5 в час. Маски есть у единиц, о дистации можно только мечтать», — отмечает автор видео.
Напомним, в обращении 26 марта Зеленский заявил, что решение о дальнейшем возвращении в Украину сограждан будет принято с учетом анализа способности государства обеспечить их карантин, ведь очень многие прибывшие из-за рубежа отказываются соблюдать какие-либо ограничения.
Отметим, что для контроля за соблюдением карантина в условии пандемии коронавируса могут запустить уже разработанное мобильное приложение.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».