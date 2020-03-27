Украина

Тысячи людей пытаются срочно попасть в Украину из Польши: видео с пункта пропуска

Анонсированное полное закрытие границ Украины уже вечером 27 марта, в т. ч. для тех граждан, которые остались за границей, приводит к массовому скоплению граждан на границах. В частности, в сеть попало видео из пропускного пункта «Краковец» на границе с Польшей.

Его автор, журналист Александр Крыжанивский, отмечает, что по состоянию на утро 27 марта там было сосредоточено 5−10 тысяч человек.

«Ночью еще пускали группы по 20 человек. Потом вообще по 5 в час. Маски есть у единиц, о дистации можно только мечтать», — отмечает автор видео.

Напомним, в обращении 26 марта Зеленский заявил, что решение о дальнейшем возвращении в Украину сограждан будет принято с учетом анализа способности государства обеспечить их карантин, ведь очень многие прибывшие из-за рубежа отказываются соблюдать какие-либо ограничения.

Отметим, что для контроля за соблюдением карантина в условии пандемии коронавируса могут запустить уже разработанное мобильное приложение.

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