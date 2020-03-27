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В Киеве за день резко выросло число заболевших коронавирусом: подробности
По состоянию на пятницу, 27 марта, зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом. За последний день диагностировали 8 новых случаев заболевания. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
По словам Виталия Кличко, за последний день коронавирус COVID-19 обнаружили у четырех женщин и четверых мужчин. При этом все инфицированные — возрастом до 59 лет.
Напоминаем, Кличко оценил возможность того, что метро в Киеве заработает уже 3 апреля.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели обязательный «масочный режим» для всех находящихся в административных или производственных помещениях, а также для совершающих поездки в общественном транспорте. Также запрещена продажа на разлив пива и кофе.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!