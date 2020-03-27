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Украина

В Киеве за день резко выросло число заболевших коронавирусом: подробности

12:35 27 марта 2020 392
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на пятницу, 27 марта, зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом. За последний день диагностировали 8 новых случаев заболевания. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам Виталия Кличко, за последний день коронавирус COVID-19 обнаружили у четырех женщин и четверых мужчин. При этом все инфицированные — возрастом до 59 лет.

Напоминаем, Кличко оценил возможность того, что метро в Киеве заработает уже 3 апреля.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели обязательный «масочный режим» для всех находящихся в административных или производственных помещениях, а также для совершающих поездки в общественном транспорте. Также запрещена продажа на разлив пива и кофе.

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