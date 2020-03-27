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- 13:30 Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
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Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, побывавший недавно в Киеве и в Чернобыле, заболел коронавирусом. Известного немецкого музыканта доставили в одну из клиник в Берлине. Тест Линдеманна на CОVID-19 оказался положительным. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Напомним, буквально перед объявлением карантина в Украине Тилль Линдеманн дал концерт в Киеве в рамках своего сольного проекта. Музыкант приехал в украинскую столицу в маске, засветился в одном из бюджетных ресторанов. Также Тилль побывал в Чернобыле и Припяти, где покатался на карусели.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Тилль Линдеманн рассказал о творчестве, наркотиках и отношениях с Лободой.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.