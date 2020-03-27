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Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

13:30 27 марта 2020 167
Тилль Линдеманн
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, побывавший недавно в Киеве и в Чернобыле, заболел коронавирусом. Известного немецкого музыканта доставили в одну из клиник в Берлине. Тест Линдеманна на CОVID-19 оказался положительным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Напомним, буквально перед объявлением карантина в Украине Тилль Линдеманн дал концерт в Киеве в рамках своего сольного проекта. Музыкант приехал в украинскую столицу в маске, засветился в одном из бюджетных ресторанов. Также Тилль побывал в Чернобыле и Припяти, где покатался на карусели.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Тилль Линдеманн рассказал о творчестве, наркотиках и отношениях с Лободой.

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