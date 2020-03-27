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Украина

Надвигается арктический холод: синоптик рассказала, когда изменится погода

14:46 27 марта 2020 713
Надвигается арктический холод: синоптик рассказала, когда изменится погода
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Украину надвигается волна холодного арктического воздуха, существенное похолодание — вплоть до 6 градусов мороза — ожидается уже с понедельника, 30 марта. Такой прогноз в своем Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, снижение температуры начнется с западных и северных регионов, а 31 марта столбмики термометров пойдут вниз в большинстве областей Украины

Ночью температура упадет до 0−4 градусов мороза, местами — до минус 3−6 градусов, днем — до 0−6 градусов выше нуля.

В Карпатах похолодает еще больше, и к тому же периодически будет идти снег.

А в ближайшие дни, 28−29 марта, Украину накроет теплая воздушная масса, в течение дня — 11−17 градусов. Серьезные осадки маловероятны.

Синоптическая карта Европы

Исключением не станет и Киев, хотя облачность усилится, а в понедельник температура снизится до 6−7 градусов.

Возвращение теплой погоды ожидается со 2 апреля.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что существенное потепление придет в Украину на экваторе первой декады мая, а сам май начнется с небольших осадков.

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