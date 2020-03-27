- 15:39 Кожару отправили под арест с правом выйти под залог
- 15:37 Трепак со скандалом подал в отставку: СМИ узнали резонансные детали
- 15:33 Игрок сборной Украины самостоятельно поборол коронавирус
- 15:26 Украинского моряка с коронавирусом лечат в Нигерии – «одной таблеткой в день»
- 15:25 Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое
- 15:18 В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка
- 15:09 Деньги и рутина: гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака
- 15:06 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 15:00 Иванчук Максим развеял мифы о ботулотоксине
- 14:49 В Одесском медуниверситете заявили о грубых нарушениях прокурора Острик во время обыска в вузе
- 14:46 Надвигается арктический холод: синоптик рассказала, когда изменится погода
- 14:46 Ранил сокамерника и угрожал полицейскому: в Украине осудили самого молодого "вора в законе"
Надвигается арктический холод: синоптик рассказала, когда изменится погода
На Украину надвигается волна холодного арктического воздуха, существенное похолодание — вплоть до 6 градусов мороза — ожидается уже с понедельника, 30 марта. Такой прогноз в своем Facebook озвучила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, снижение температуры начнется с западных и северных регионов, а 31 марта столбмики термометров пойдут вниз в большинстве областей Украины
Ночью температура упадет до 0−4 градусов мороза, местами — до минус 3−6 градусов, днем — до 0−6 градусов выше нуля.
В Карпатах похолодает еще больше, и к тому же периодически будет идти снег.
А в ближайшие дни, 28−29 марта, Украину накроет теплая воздушная масса, в течение дня — 11−17 градусов. Серьезные осадки маловероятны.
Исключением не станет и Киев, хотя облачность усилится, а в понедельник температура снизится до 6−7 градусов.
Возвращение теплой погоды ожидается со 2 апреля.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что существенное потепление придет в Украину на экваторе первой декады мая, а сам май начнется с небольших осадков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.