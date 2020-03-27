Украина

Ранил сокамерника и угрожал полицейскому: в Украине осудили самого молодого "вора в законе"

В Черниговской области суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы одного из самых молодых «воров в законе» — «Гегу Озургетского», которого правохранители задерживали в Украине еще в 2017 году.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, самого молодого «законника» поместили в Черниговский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, где он ранил ножом сокамерника — по данному инциденту было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство).

Позже правоохранители завели еще одно дело — по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, поскольку «Гега Озургетский» во время судебных заседаний неоднократно угрожал руководителю правоохранительного органа и его семье физической расправой.

«Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако „вор в законе“ выехал в одну из стран Евросоюза. По решению суда, 28-летнего обвиняемого в совершении тяжких преступлений объявили в международный розыск. Через некоторое время его задержали правоохранители Болгарии», — отметили в Нацполиции и добавили, что осенью 2019 года «Гега Озургетский» был экстрадирован в Украину. Приговор «вору в законе» вынесли в четверг, 26 марта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале 2020 года в Киве задержали нелегально приехавшего к нам в страну «вора в законе» «Камо Московского», который скрывался от уголовного преследования на территории России.

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