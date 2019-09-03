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Одним «вором в законе» за решеткой станет больше: в Украину экстрадировали Гегу Озургетского
В Киев из Болгарии в Киев экстрадирован «вор в законе» Гега Озургетский, находящийся в международном розыске. Об этом написал на своей странице в Facebookпервый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Сегодня из Республики Болгария в аэропорт Борисполь работниками Национальной полиции Украины был экстрадирован один из самых молодых „воров в законе“ по кличке „Гега Озургетский“, 1992 г. р.», — сообщил он.
По информации правоохранителей, «вор в законе» с 2017 года по решению Черниговского районного суда находился в международном розыске за покушение на убийство.
При этом Аброськин уточняет, что юный подозреваемый — на сегодняшний день пока единственный «вор в законе» за решеткой в Украине.
Но «если счет открыт, то скоро будет и следующий», считает замглавы Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вячеслав Аброськин уверен, что в 2014 году «воры в законе» содействовали оккупации Крыма Россией. Именно благодаря поддержке «воров в законе», а также лидеров преступных группировок, действовавших на то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокировки и захваты наших военных частей. На момент начала захвата украинского Крыма «воры в законе» были и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах.
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