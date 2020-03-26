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Количество жертв среди мирного населения на Донбассе растет: названы цифры
В период с 1 по 22 марта 2020 года в Мониторинговой миссии по правам человека ООН зафиксировали увеличение случаев гибели или ранения среди гражданских на Донбассе. Ранее сообщалось, что под обстрел боевиков попали дома мирных жителей и школа в Марьинке.
«Убит один человек, 15 ранены. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это — самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в заявлении миссии, размещенном в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе приземлился специальный борт Vita Вооруженных сил Украины с 14 военнослужащими, получившими тяжелые ранения в зоне проведения операции Объединенных сил.
Иллюстративное фото из архивов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».