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Украина

Без прощальных церемоний: стало известно, как в Киеве будут хоронить умерших от коронавируса

19:41 27 марта 2020 577
Больница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) ответили, как будет решаться проблема с захоронением жителей столицы, умерших от коронавируса. В Киеве зафиксировано больше всего в Украине случаев заражения.

На запрос ZN.UA ответила Юлия Грамотная, советница заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По ее словам, на предприятиях похоронной сферы созданы комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они уже разработали соответствующие меры. Во время заказа ритуальных услуг в помещении должно находиться не более двух человек — размещены соответствующие информационные стенды. Участники гражданской панихиды должны использовать средства индивидуальной защиты.

В помещениях и ритуальных залах ежедневно проводятся влажные уборки с применением дезинфицирующих средств. Все работники коммунальных ритуальных служб, задействованные в погребальных процессах, обеспечены масками, перчатками, сменной одеждой и дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что зафиксирован уже четвертый факт смерти украинцев за рубежом от COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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