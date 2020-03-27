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Новый антирекорд: в Италии от коронавируса умерли 969 человек

20:10 27 марта 2020 518
Медики
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 26 марта, в Италии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса — за сутки умерло 969 инфицированных человек. Об этом свидетельствуют данные Агентства гражданской защиты Италии.

Также резко увеличилось также число заболевших коронавирусом COVID-19. За сутки оно выросло на 5 959 человек. А статистика по выздоровевшим показывает негативную тенденцию.

Общее число жертв пандемии в стране достигло уже 9 164, а количество инфицированных с момента начала пандемии составляет 86 498 человек. Рост числа зараженных продолжается вторые сутки подряд — до этого в течение пяти дней происходило снижение.

Число выздоровевших увеличилось на 589 человек. Но в предыдущие дни выздоравливало значительно больше людей: около 1 000 ежесуточно.

Ранее сообщалось, что украинцам продлили сроки проживания в Италии.

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