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Украина

Первый случай коронавируса подтвердили в Хмельницком

22:14 27 марта 2020 153
больной и медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Хмельницкой области выявили больного, зараженного COVID-19. Об этом говорится на официальной странице горсовета.

Также сообщается, что экспресс-тест, который делали этом пациенту раньше, давал отрицательный результат

Сейчас состояние больного стабильное, средней тяжести.

По другим 5 больным, у которых подозревали коронавирус, лабораторные анализы дали отрицательный результат.

Напомним, за последние сутки новый случай заражения COVID-19 выявили в Одесской области. А всего в Украине на утро 27 марта было 218 зараженных коронавирусом, один человек вылечился, 5 летальных исходов.

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Первый случай коронавируса подтвердили в Хмельницком

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