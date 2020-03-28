"Нежная девочка": стилист Пугачевой призвал Киркорова сознаться в своей сексуальной ориентации

Шоу-бизнес

Пока часть звезд шоу-бизнеса заняты мыслями о коронавирусе и карантине, стилист Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Джулии Робертс и других звезд первой величины Джордж Ровалс решил сделать себе «отдушину» и поделиться распирающей его информацией об известных только ему фактах.

В частности, в комментарии «Собеседнику» он высказался о сексуальной ориентации Филиппа Киркорова, поставив под сомнение, что Киркорову нравятся женщины.

При этом стилист Пугачёвой не видит ничего плохого в нетрадиционной сексуальной ориентации звезды. Он не считает зазорным признаться в этом и призывает Киркорова поступить по-мужски — сделать официальное заявление, как, например, сделал в своё время тот же Элтон Джон.

«Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее — нежной девочкой. По его поведению видно. Посмотри, как он ручки складывает. Я не против, это дала природа. Но ты говори достойно. Как Элтон Джон сказал: „Я — гей!“. И ничего страшного. Будь мужиком!», — цитирует Ровалса издание.

Джордж заверяет, что за свою многолетнюю практику работы со звездами шоу-бизнеса встречался с огромным количеством звезд нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, среди них есть некоторые бывшие ведущие Первого канала. Что касается Филиппа Киркорова, то Ровалс призывает не верить в искренность его былых чувств к Алле Пугачёвой. Когда в 90-х годах Киркоров и Пугачёва сыграли свадьбу, то это — говорит стилист — была самая настоящая постановка, глобальный обман, на которой «повелись» миллионы зрителей.

По словам Джорджа, после этой свадьбы Пугачёва стала забирать себе половину всех гонораров Филиппа Киркорова. Зато Киркоров благодаря браку с Пугачёвой значительно повысил свои рейтинги, узнаваемость, соответственно и гонорары тоже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свою нетрадиционную ориентацию и романы с коллегами был вынужден опровергать известный телеведущий Владимир Остапчук. В частности, он заявил, что не является геем и у него никогда не было отношений с мужчиной.

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